انطلاق اعمال مجلس الأمن الدولي لبحث مبادرة الرئيس لعقد مؤتمر دولي للسلام

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رام الله - دنيا الوطن

انطلقت، مساء اليوم الثلاثاء، أعمال مجلس الأمن الدولي لبحث الحالة في الشرق الأوسط من بينها القضية الفلسطينية.



وسيناقش المجلس مبادرة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، وإعادة تفعيل اللجنة الرباعية للسلام، في ضوء الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة جو بايدن، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.