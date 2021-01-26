كهرباء القدس: سرقة التيار الكهربائي جريمة تستنزف مقدرات الشركة

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء القدس ومديرها العام المهندس هشام العمري إن استمرار الاعتداء على ممتلكات الشركة وموظفيها يمس بجودة الخدمات التي تقدمها لكافة المشتركين في كافة مناطق الامتياز وهي جريمة تستنزف مقدرات الشركة.



وأدان العمري أن حادث الاعتداء غير المسؤول والمشين الذي تعرض له عدد من موظفي كهرباء القدس خلال تأديتهم لواجبهم في بلدة جبل المكبر بالقدس، مؤكداً أن هذه الأفعال تؤثر سلباً على مستوى الخدمات الكهربائية التي يتلقاها مشتركينا في تلك المنطقة.



وأكد العمري على ضرورة وضع حد لهذه الأفعال البعيدة عن أخلاقنا وديننا وقيمنا وتقاليد أهلنا، مناشداً أصحاب الضمائر الحية في كافة مناطق امتياز الشركة التكاتف والتعاضد من أجل الوقوف أمام هذه الممارسات السلبية، لا سيما أن السرقات والتعديات ما زالت تستنزف وتكبد الشركة خسائر مادية كبيرة وتؤثر على استمرارية الخدمات.



وشدد العمري أن كهرباء القدس لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التعديات التي تقوم بها بعض الفئات غير المسؤولة والخارجة عن القانون، مشيراً أن الشركة ستعمل من خلال القنوات القضائية على مواصلة رفع الدعوى القضائية لمحاسبة هذه الفئة حسب ما يقتضيه القانون في ظل عدم إدراكهم ووعيهم لطبيعة أفعالهم والتي تشكل خطورة على أمن وسلامة وحياة المواطنين.



وبين العمري أن انقطاع التيار الكهربائي في عدد من المناطق يكون في كثير من الأحيان نتيجة التعديات على ممتلكات الشركة، أو من خلال الربط العشوائي على الشبكات بهدف سرقة التيار الكهربائي، مناشدا الأجهزة الأمنية والقضائية لمواصلة جهودها ومساعيها للحد من ظاهرة السرقات والتعديات.