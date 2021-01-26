"التعليم العالي" تعلن توفر منح دراسية في الصين وإندونيسيا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، توفر

منح دراسية في الصين وإندونيسيا، للحصول على درجة البكالوريوس والدراسات العليا (ماجستير ودكتوراة)، للعام الدراسي 2021 - 2022.



ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح زيارة موقعها الالكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.