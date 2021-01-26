"التعليم العالي" تعلن توفر منح دراسية في الصين وإندونيسيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، توفر
منح دراسية في الصين وإندونيسيا، للحصول على درجة البكالوريوس والدراسات العليا (ماجستير ودكتوراة)، للعام الدراسي 2021 - 2022.
ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح زيارة موقعها الالكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، توفر
منح دراسية في الصين وإندونيسيا، للحصول على درجة البكالوريوس والدراسات العليا (ماجستير ودكتوراة)، للعام الدراسي 2021 - 2022.
ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح زيارة موقعها الالكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.
التعليقات