هل تأجل الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة؟

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خاص دنيا الوطن

اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور أحمد مجدلاني، الحديث عن تأجيل لقاء الأمناء العامين للقوى والفصائل الفلسطينية في القاهرة، مجرد تكهنات.



وقال مجدلاني في حديث خاص لـ "دنيا الوطن": "لم يكن هناك موعد محدد لهذا اللقاء حتى يتأجل"، نافياً في الوقت ذاته، توجيه دعوات له حتى اللحظة.



وكانت وسائل إعلام متعددة قد نقلت على لسان مصادر قيادية، أن اللقاء المرتقب سيجري في القاهرة خلال الأسبوع الأول من شهر شباط/ فبراير المقبل، في حين تحدثت مصادر أخرى الليلة عن تأجيل هذا اللقاء لأيامٍ أخرى.



ونوه مجدلاني إلى أنه كلما كان اللقاء أسرع، كلما كان أفضل، لافتا إلى أن الدعوات سيوجهها الجانب المصري للأمناء العامين أو من ينوب عنهم، متوقعاً أن يُشارك فيه كل فصيل بوفدٍ قيادي رفيع.