هيئة الأسرى: الأسير فؤاد الشوبكي بصحة جيدة ونطالب وسائل الإعلام بتوخي الدقة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، ان الحالة الصحية لشيخ الأسرى اللواء فؤاد الشوبكي، جيدة ولا يوجد ان تدهور على حالته الصحية، وما نشر في وسائل الإعلام بهذا الخصوص صباح اليوم غير دقيق، وفيه تجاوز لكل الاخلاقيات الإنسانية والوطنية والنضالية للشعب الفلسطيني.



وطالب اللواء ابو بكر وسائل الإعلام توخي الدقة والحذر في تناول اي معلومات تتعلق بالاسرى، ونرفض كل السلوكيات العفوية، وتناول اي معلومات تتعلق باسرانا داخل سجون الإحتلال الا من مصادرها الرسمية، تحديدا من هيئة الاسرى والمؤسسات العاملة بشكل مباشر في هذه القضية.



وبين اللواء ابو بكر أن سلطات الاحتلال نقلت الأسير المسن الشوبكي (82 عاما)، يوم الأربعاء الماضي، إلى قسم الحجر الوقائي في أحد السجون الإسرائيلية، بعد مخالطته للسجان الذي يقود ما تسمى عربة "البوسطة"، والذي تبين إصابته لاحقا بفيروس كوفيد- 19 "كورونا"، مضيفا أن إدارة سجون الاحتلال كانت تنوي نقل الأسير الشوبكي إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية لإجراء عملية في عينيه، وأثناء نقله داخل "عربة" البوسطة اختلط بذلك السجان، وتم أخذ عينة منه وإخضاعه للحجر الاحترازي.



يذكر أن الأسير الشوبكي أكبر المعتقلين سنا القابعين داخل سجون الاحتلال، وهو من قطاع غزة ومعتقل منذ عام 2006 ومحكوم بالسجن لـ17 عاما، ويعاني من وضع صحي صعب للغاية، فهو يشتكي من سرطان البروستات ومن عدة أمراض في القلب والمعدة والعيون، وبحاجة ماسة لعناية طبية خاصة.



وتحمل الهيئة سلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياة ومصير الأسرى لا سيما المرضى والكبار في السن، في ظل تصاعد انتشار العدوى بين صفوف الأسرى، مشيرة إلى أن إدارة معتقلات الاحتلال تتعمد تحويل هذا الوباء لأداة قمع وتنكيل بحق الأسرى، فهي تواصل إهمال أوضاعهم بشكل مقصود بحرمانهم من وسائل الوقاية والسلامة العامة، كالمطهرات ومواد التنظيف والتعقيم، كما تماطل بأخذ العينات من الأسرى، إضافة إلى زجهم بظروف اعتقالية قاسية تجعل من السجون بيئة خصبة لانتشار المرض.