بيت لحم: الحكم بالأشغال الشاقة 10 سنوات لمدان بتداول أوراق بنكنوت مزورة

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت محكمة بداية بيت لحم ممثلة بهيئة القاضي شادي طباخي حكماً بإدانة المتهم (خ، د)، عن تهمة تداول أوراق بنكنوت مزورة سندا لأحكام المادة 240/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات.



جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيلة النيابة العامة الأستاذة مي رمزي، وذلك بعد أن قامت نيابة بيت لحم بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولا.