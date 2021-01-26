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اجتماعات رفيعة المستوى بين مسؤولي السودان وإسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
قال مصدر سوداني مسؤول، اليوم الثلاثاء: "إن الوفد الإسرائيلي الذي يزور السودان، بحث مع الخرطوم التعاون في مجال الاستخبارات ومكافحة الإرهاب".

وكشف المصدر، أن الوفد الإسرائيلي، برئاسة وزير المخابرات إيلي كوهين، التقى رئيسي مجلسي السيادة والوزراء السودانيين خلال الزيارة، بحسب موقع (سكاي نيوز).

وأضاف المصدر، أن الوفد الإسرائيلي، بحث أيضاً مع الجانب السوداني، سبل تطوير مجالات التعاون الزراعي بين البلدين.

وزار وفد رسمي إسرائيلي، برئاسة كوهين، السودان للمرة الأولى، لبحث سبل المضي قدماً في اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة في تشرين الأول/ أكتوبر لإبرام اتفاق سلام.

وقال كوهين في بيان بعد العودة إلى إسرائيل: "لدي ثقة أن هذه الزيارة، تضع الأسس للعديد من أوجه التعاون المهمة التي ستساعد كلاً من إسرائيل والسودان، وستدعم كذلك الاستقرار الأمني في المنطقة".

وأشار كوهين، وهو أول وزير إسرائيلي، يقوم بزيارة من هذا القبيل، إلى أنه التقى بقادة السودان من بينهم رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، ووزير الدفاع، ياسين إبراهيم، وإن وفده بحث مع مستضيفيه مجموعة من القضايا الدبلوماسية والأمنية، وكذلك إمكان التعاون الاقتصادي.

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