إصابات خطيرة في عملية طعن بفرانكفورت والشرطة تقبض على المنفذ

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رام الله - دنيا الوطن

أسفرت عملية طعن، جرت اليوم الثلاثاء، في مدينة فرانكفورت الألمانية، عن إصابة عدد من الجرحى، فيما أعلنت الشرطة أنها ألقت القبض على منفذ العملية.



وهاجم رجل عدة أشخاص بسكين، قرب محطة قطارات في فرانكفورت، وانتقلت الشرطة بسرعة إلى موقع الحادث مع وحدة كبيرة، وتم إغلاق الطرق، وقبضت على الجاني، وفق (روسيا اليوم).



وبحسب المعلومات الأولية، تعرض الضحايا لبعض الإصابات الخطيرة، لكن لم تكن هناك إصابات تهدد حياتهم، وتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة.



وقالت متحدثة باسم الشرطة: "إن الحادث وقع في حوالي الساعة 9 صباحاً بالتوقيت المحلي، وجاري البحث لتحديد ما إذا كانت هناك أي صلة بين الجاني والضحايا".



وذكرت الشرطة في وقت سابق، نقلً عن شهود عيان قولهم: إن المهاجم اختار على ما يبدو ضحاياه بشكل عشوائي، ولم تستطع الشرطة تأكيد ذلك، حيث غردت عبر تطبيق (تويتر) قائلة: "لا يوجد خطر على حياة المصابين".