شؤون فلسطينية

الاحتلال يُفكك بركسات للماشية ويستولي عليها بالأغوار الشمالية

الاحتلال يُفكك بركسات للماشية ويستولي عليها بالأغوار الشمالية
رام الله - دنيا الوطن
فككت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بركسات للماشية في منطقة البرج في الأغوار الشمالية، وقامت بالاستيلاء عليها.

وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس، معتز بشارات، بأن الاحتلال داهم المنطقة، وفكك بركسات للماشية لأربع عائلات حتى اللحظة، بحجة تواجدها في محميات طبيعية، مشيراً إلى أن عملية الاستيلاء مستمرة، وفق الوكالة الرسمية (وفا).

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