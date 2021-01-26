المشيشي: يجب إصلاح الخلل في حكومة تونس

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، في كلمة أمام البرلمان، خلال جلسة للتصويت على منح الثقة للتعديل الوزاري الواسع الذي أجراه، إنه "يجب إصلاح الخلل في الحكومة"، معتبراً أن "تدارك الأزمة ممكن".



وأضاف المشيشي في كلمته: "يجب أن تتوقف الشعبوية، وأن يتم استبدالها بالمسؤولية، تدارك الأزمة ممكن، ولا مجال للاستسلام"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



واعترف رئيس الحكومة التونسية، بأن الأوضاع السياسية في البلاد "مضطربة"، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن "التحريض على التدمير واستعماله كوسيلة ضغط، لا ينفع شيئاً ويضر بالبلد".



وتشهد تونس في الفترة الأخيرة احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء البلاد، تخللتها أعمال شغب، واشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين.



يذكر، أنه قبل ساعات من بدء التصويت، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، اعتراضه على التعديل الحكومي، ووصفه بغير الدستوري من الناحية الإجرائية.



كما لوّح بعدم قبول الوزراء، الذين تحيط بهم شبهات فساد في حال منحهم الثقة في البرلمان.