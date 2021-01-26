اليوم.. مجلس الأمن يبحث مبادرة الرئيس عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام

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رام الله - دنيا الوطن

بمشاركة وزير الشؤون الخارجية والمغتربين الدكتور رياض المالكي يعقد مجلس الأمن الدولي برئاسة تونس جلسة مفتوحة اليوم يناقش خلالها أخر المستجدات الدولية والإقليمية والفلسطينية.



وشدد رئيس الادارة لعامة للامم المتحدة بوزارة الخارجية د. عمر عوض على اهمية هذه الجلسة التي ستبحث مبادرة الرئيس محمود عباس بشان عقد مؤتمر دولي للسلام قائلا "انها ستشكل مساراً سياسياً جدياً سيدعو لاحياء الرباعية الدولية وخلق موقف حقيقي وحشد دولي يضع محددات ومفاتيح حقيقية باتجاه الحراك الدولي للسلام.



وافاد عوض الله في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء، ان اهمية الجلسة تنبُع من كونها أول جلسة خاصة تعقد هذا العام بأضافة وممثل جديد للامين العام للامم المتحدة في فلسطين ووجود اعضاء جدد في مجلس الامن يتوقع ان يكون لهم بيان واضح باتجاه مبادرة الرئيس وعقد مؤتمر دولي للسلام .