أبو وردة: انخفاض ملحوظ بالمنحنى الوبائي بقطاع غزة في الفترة الأخيرة

أن هناك انخفاضاً ملحوظاً في المنحنى الوبائي في القطاع في الفترة الأخيرة، مبينا أن من بين الإصابات 103 حالات بين الحرجة والمتوسطة، منها 8 حالات حرجة جداً، و44 حالة في وضع خطير، غالبيتهم من كبار السن، وممن يعانون أمراضاً مزمنة، وبعضهم من فئة الشباب.



وأوضح أبو وردة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد الأسرة المشغولة، بلغت 103، مناشداً في السياق المواطنين بضرورة التوجه لوزارة الصحة في حال الشعور بأية أعراض من الفيروس، حتى لا يتفاقم وضعهم الصحي، والالتزام بأساليب الوقاية.



رام الله - دنيا الوطنأكد مستشار وزيرة الصحة في قطاع غزة، فتحي أبو وردة،