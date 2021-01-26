فلسطين تُسجل 10 حالات وفاة و660 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين، بلغت 93.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



وتم تسجيل حالتي وفاة في الضفة الغربية في الخليل 2، وفي قطاع غزة 5 وفيات، وفي مدينة القدس 3.



وأشارت إلى أن عدد الإصابات الجديدة، بلغ 660 إصابة، سجلت على النحو التالي: سلفيت (22)، نابلس (71)، ضواحي القدس (28)، طوباس (18)، بيت لحم (25)، رام الله والبيرة (76)، طولكرم (13)، قلقيلية (5)، الخليل (22)، جنين (12)، أريحا والأغوار (3)، وقطاع غزة (214)، وفي مدينة القدس (151).



وأضافت، أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: سلفيت (19)، نابلس (24)، ضواحي القدس (0)، طوباس (15)، بيت لحم (19)، رام الله والبيرة (49)، طولكرم (20)، قلقيلية (10)، الخليل (24)، جنين (18)، أريحا والأغوار (7)، وفي قطاع غزة (435)، وفي مدينة القدس (273).



ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 66 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 16 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.