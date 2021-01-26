هيئة الأسرى: جهود تبذل مع الصليب الاحمر للإفراج عن فؤاد الشوبكي

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رام الله - دنيا الوطن

قال المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه إن الجهود متواصلة مع الصليب الأحمر ومختلف الجهات القانونية من أجل التدخل للإفراج عن شيخ الأسرى اللواء فؤاد الشوبكي الذي يقبع في عزل "أيلا" ببئر السبع وإنقاذ حياته.



ومن جهة ثانية، أوضح عبد ربه في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد الأسرى المصابون بكورونا في سجون الاحتلال تجاوز الـ 300 منذ بدء الجائحة بينهم 140 مصابا في العام الماضي 2020 وتتركز الإصابات في سجني ريمون والنقب .



وأضاف عبد ربه أنه لا إصابات خطيرة وحرجة في صفوف الأسرى المصابين بفيروس كورونا سوى الأسيران عبد المعز الجعبة وباسل عجاج اللذان كانا نقلا للمشفى جراء إصابتهما بالفيروس.



وتابع المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه أن إدارة السجون تواصل حملة تطعيم الأسرى التي بدات في سجن عسقلان ومن ثم ريمون وجلبوع والدامون لتشمل خلال الأيام المقبلة كافة السجون وذلك بعد ضغوطات ومواقف سياسية وقانونية .



وأشار عبد ربه إلى حملة إعلامية أطلقتها هيئة شؤون الأسرى والمحررين والمؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى "تضامن" بهدف تسليط الضوء على معاناة الأسرى داخل سجون الاحتلال في فصل الشتاء.