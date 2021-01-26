طُعم الله: لجنة الإنتخابات وظفت العشرات كمقدمة لتوظيف مئات آخرين

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله إن لجنة الانتخابات قامت منذ صدور المرسوم الرئاسي بإجراء الانتخابات بتوظيف عشرات الموظفين الجدد كمُقدمة لتوظيف مئات آخرين في المرحلة المقبلة حيث سيتم اليوم البدء بتدريب حوالي 80 -100 منهم بالتزامن في الضفة وغزة على إجراءات الاقتراع والفرز والتسجيل والترشح .



ونوه طعم الله في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء، إلى أن اللجنة أطلقت يوم أمس خدمة جديدة للمواطنين للاستفسار عن تسجيلهم حيث بإمكانهم الاتصال عبر جوالاتهم على #600* ومن ثم إدخال رقم الهوية وبذلك يتعرف كل مواطن على مكان اقتراعه.



وأشار طعم الله إلى أن اللجنة ستقوم اعتبارا من الاسبوع المقبل بتنظيم حملة توعوية كبيرة في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وميدانية لشرح إجراءات التسجيل والترشح والاقتراع للمواطنين بشكل مبسط .



وقال طعم إن لقاء رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر بأعضاء وفد العلاقات مع فلسطين في البرلمان الأوروبي، يأتي استكمالا للجهود الدولية التي تقوم بها اللجنة لدعوة جهات دولية للرقابة على العملية الانتخابية وانعكاسا لأهمية فلسطين لدى الجانب الأوروبية.