بحضور الرئيس.. المجلس الثوري لحركة فتح يعقد جلسة لبحث الانتخابات المقبلة

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رام الله - دنيا الوطن

بحضور الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يعقد المجلس الثوري لحركة (فتح) جلسة، مساء اليوم الثلاثاء، في مقر الرئاسة برام الله.



وقال أمين سر المجلس، ماجد الفتياني، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء، إن الجلسة، ستبحث عنواناً واحداً هو الانتخابات التشريعية في أيار/ مايو المقبل، وكيفية ذهاب حركة فتح لهذه الانتخابات، وشكلها والآليات التي ستعتمد لاختيار القائمة التي ستمثل الحركة على امتداد الوطن.



وأضاف الفتياني، أنه سيتم خلال الجلسة، نقاش دور أعضاء المجلس الثوري، وكوادر الحركة، وأبناء شعبنا، وشراكتهم في صنع القرار، وكيفية حماية المشروع الوطني الفلسطيني.



وأكد الفتياني، أن المجلس، سيكون بعد هذه الجلسة في حال انعقاد دائم؛ لمتابعة كافة المهمات الملقاة على عاتق أعضائه.