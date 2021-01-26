استشهاد مواطن برصاص الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب سلفيت

استشهد مواطن فلسطيني، بعدما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار عليه، ظهر اليوم الثلاثاء، بزعم محاولته تنفيذ عمية طعن قرب محافظة قلقيلية، بالضفة الغربية.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح لها: "الارتباط المدني الفلسطيني، أبلغ باستشهاد مواطن (لم تعرف هويته بعد)، عقب إطلاق الاحتلال النار عليه، قرب سلفيت".



بدورها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن جنود الاحتلال، أطلقوا النار تجاه فلسطيني قرب مستوطنة (أرئيل) القريبة من قلقيلية، وأصابوه بجراح خطيرة، بعد محاولته طعن أحد الجنود، حيثُ تم تحييده برصاص الجيش".



إلى ذلك، أكد موقع (كيباه)، إصابة مجندة بجروح طفيفة في عملية الطعن.



من جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "متابعة للتقرير عن محاولة طعن، وصل فلسطيني إلى مفترق (جيتي أفيشار) وحاول طعن قائد قوة ومجندة في المكان، فيما أطلق قائد القوة النار عليه وقام بتحييده، ولم تقع إصابات في صفوف القوات".

رام الله - دنيا الوطن