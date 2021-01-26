الهباش: صرف رواتب موظفي السلطة بغزة بنسبة 100٪ بدءًا من الشهر المقبل

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رام الله - دنيا الوطن

كشف مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة حول رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، بقطاع غزة.



وقال الهباش، خلال حديثه لإذاعة (صوت الوطن): إنه سيتم صرف رواتب موظفي السلطة بقطاع غزة بنسبة 100٪ بدءًا من الشهر المقبل.



وشدد الهباش، على أنّ حركة (فتح) مصممة على إجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية.