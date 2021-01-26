الهباش: صرف رواتب موظفي السلطة بغزة بنسبة 100٪ بدءًا من الشهر المقبل
رام الله - دنيا الوطن
كشف مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة حول رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، بقطاع غزة.
وقال الهباش، خلال حديثه لإذاعة (صوت الوطن): إنه سيتم صرف رواتب موظفي السلطة بقطاع غزة بنسبة 100٪ بدءًا من الشهر المقبل.
وشدد الهباش، على أنّ حركة (فتح) مصممة على إجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية.
كشف مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة حول رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، بقطاع غزة.
وقال الهباش، خلال حديثه لإذاعة (صوت الوطن): إنه سيتم صرف رواتب موظفي السلطة بقطاع غزة بنسبة 100٪ بدءًا من الشهر المقبل.
وشدد الهباش، على أنّ حركة (فتح) مصممة على إجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية.
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