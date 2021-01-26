شؤون فلسطينية

الصحة بغزة تكشف حصيلة الوفيات والإصابات الجديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة تكشف حصيلة الوفيات والإصابات الجديدة بفيروس (كورونا)
غزة - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل  5 حالات وفاة، و214 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، بعد إجراء 1505 فحوصات مخبرية، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقالت الصحة: إنها سجلت 435 حالة تعافٍ جديدة من مصابي فيروس (كورونا)، مبينة أن إجمالي حالات التعافي، وصل إلى 44813 حالة.

وأشارت إلى أن إجمالي المصابين التراكمي، وصل إلى 50048 حالة، فيما بلغت الحالات النشطة 4722 حالة.

وبينت صحة غزة، أن إجمالي عدد الوفيات، جراء فيروس (كورونا) بلغت 513 حالة.

وأوضحت، أن إجمالي الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المستشفى، وصل إلى 103 حالات، فيما بلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 52 حالة.

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