دولي

منظمة الصحة العالمية: عدوى (كورونا) قد تتحول إلى مرض جهازي

منظمة الصحة العالمية: عدوى (كورونا) قد تتحول إلى مرض جهازي
رام الله - دنيا الوطن
أكدت منظمة الصحة العالمية، أن عدوى فيروس (كورونا) المستجد، يمكن أن تتحول إلى "مرض جهازي".

ووفق ما نقل موقع (روسيا اليوم) فقد قال مدير برامج الطوارئ في المنظمة، مايك رايان: "هناك دائماً خطر تحول أي مرض إلى متوطن وجهازي، وشهدنا هذه الأمثلة في الماضي".

وذكر رايان: "إذا نظرنا في تاريخ البشرية، فسنرى أننا تمكننا من الانتصار على الجدري فقط، ولم ننجح حتى الآن على سبيل المثال في التغلب على شلل الأطفال أو الحصبة".

وأوضح أن لدى فيروس (كورونا) عدة مواصفات تدل على أن القضاء عليه سيكون أمراً صعباً، مبيناً: "على وجه الخصوص، يوجد فيروس (كورونا) في جميع دول العالم تقريباً، ومع ذلك ليس هناك وصول كامل إلى اللقاحات، وهذا الوضع سيستمر في المستقبل القريب، لهذا السبب انتقال العدوى سيتواصل".

وتابع: "في هذا العام تتوفر لدينا فرصة لخفض مستوى الوفيات بشكل ملموس، والعودة إلى الحياة الطبيعية، لكن الفيروس سيواصل الانتقال لوقت طويل، في حال فشلنا في ضمان توفير اللقاحات في كل الأماكن... لهذا السبب تكمن النقطة الأهم حالياً في تقليل قدرات هذا الفيروس على الانتشار، لمنعه من تدمير الاقتصادات وقتل الناس".

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