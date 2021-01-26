دولي

استطلاع رأي: 63% من الأمريكيين يؤيدون أداء بايدن

استطلاع رأي: 63% من الأمريكيين يؤيدون أداء بايدن
رام الله - دنيا الوطن
أظهر استطلاع للرأي، أن 63% على الأقل من الأمريكيين- الذين شملهم الاستطلاع- يساندون الأداء العام لجو بايدن، كرئيس للولايات المتحدة.

ووفق ما نقل موقع (روسيا اليوم) فقد أظهر الاستطلاع، أن 94% من الديمقراطيين، يقيمون آداء بايدن بشكل إيجابي، فيما يعارض أداءه 70% من الجمهوريين ممن شملهم الاستطلاع.

وفي تقييم أداء الرئيس الأمريكي في مجالات محددة، أظهر الاستطلاع أن 60% يؤيدون سياسة بايدن الخارجية، و69% يؤيدون الإجراءات التي اتخذها بايدن لمكافحة فيروس (كورونا)، 61% يساندون أداءه في المجال الاقتصادي، ومحاربة الإرهاب وخلق فرص العمل، وتم تسجيل أدنى مستوى من الدعم بين أنشطة بايدن في مسألة الهجرة 57%.

وأجرت استطلاع الرأي صحيفة (هيل) بالاشتراك مع شركة (HarrisX)، في الفترة من 21 إلى 22 كانون الثاني/ يناير، وشارك فيه 941 شخصاً.

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