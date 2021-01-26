إدارة بايدن: تركة ترامب أسوأ بكثير مما كنا نتخيل

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

أكد البيت الأبيض، أنه ليس لديه فكرة عن عدد جرعات اللقاح ضد فيروس (كورونا) الموجودة بالفعل في الولايات المتحدة، في الوقت الحالي.



وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين بساكي: إن الوضع الذي ورثه المسؤولون عن فريق عمل دونالد ترامب كان "أسوأ بكثير مما كان بإمكاننا تخيله".



وذكرت بساكي، "لقد كنا هنا لمدة 5 أيام لتقييم العرض، حتى نتمكن من تحرير الحد الأقصى للمبلغ، مع ضمان حصول الجميع على الجرعة الثانية، وفقاً للجدول الزمني الموصى به من قبل إدارة الغذاء والدواء".



وختمت بالقول: "لذا فإن الالتباس حول هذه القضية، والذي نعترف به، يتحدث عن مشكلة أكبر، وهو ما ورثناه من الإدارة السابقة، إنه أسوأ بكثير مما كنا نتخيله".