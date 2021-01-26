مزارعون يتصدون لهجوم المستوطنين جنوب بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

تصدى مزارعون في قرية المعصرة جنوب بيت لحم، اليوم الثلاثاء، لمجموعة من المستوطنين، اقتحموا أرضهم، وقاموا بطردهم.



وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، أن المواطنين تصدوا لمستوطنين، كانوا يقومون برعي الاغنام في أرضهم الزراعية بمنطقة شعب سلطان الواقعة بين المعصرة ووادي رحال، وتم طردهم.



وأوضح بريجية، أن المستوطنين خلفوا خراباً ودماراً في المزروعات، مشيراً إلى أنّ هناك تصعيداً من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال بحق المواطنين وممتلكاتهم في مناطق مختلفة من محافظة بيت لحم.



تجدر الإشارة إلى أنّ جدار الفصل العنصري، يبتلع ما مساحته (41186م)، من مدينة بيت لحم، كما ويبلغ عدد المستوطنات والبؤر الاستيطانية في المحافظة (33) وعدد المستوطنين (82318)، ومجموع مساحة المستوطنات (18158) دونماً ومجموع مساحة القواعد العسكرية الإسرائيلية (283) دونماً، فيما تبلغ مساحة المناطق المعزولة بفعل الجدار(160647) دونماً.



وأخذ الاستيطان بالانتشار كالسرطان، يغتصب الأرض في هذه المحافظة ضمن سياسة واستراتيجية مبرمجة؛ من أجل خدمة الأهداف الإسرائيلية ومن ضمنها مشروع ما يسمى بـ"القدس الكبرى"، حيث بلغ عدد المستوطنات في العام 2000م ما يزيد على (21) مستوطنة بمساحة (15112) دونماً، أي ما يعادل 2,5 % من مساحة المحافظة.