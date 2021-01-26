شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللها مواجهات، أصيب خلالها عدد من المواطنين بالاختناق.

ففي مدينة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فتى من بلدة بيت فجار جنوب المدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الفتى قصي علي طقاطقة (16 عاماً)، بعد دهم منزل ذويه، وتفتيشه.

وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت يوم أمس، المواطنة شيرين الأعرج (49 عاماً) من قرية الولجة شمال غرب بيت لحم، من أمام محكمة الاحتلال في مدينة القدس، حيث كانت قد استدعتها بعد عودتها إلى أرض الوطن، عقب منع دخولها لمدة خمس سنوات.

وفي مدينة طولكرم، قامت قوات الاحتلال، باعتقال ثلاثة مواطنين بعد اقتحام المدينة.

وذكرت شهود عيان، أنّ قوات الاحتلال، اعتقلت كلاً من: محمد أبو سبيل، من مخيم طولكرم، وفادي الجبعاوي، وعدي كساب، من مخيم نور شمس، بعد مداهمة منازلهم، وتفتيشها.

كما واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد عبد الكريم حشاش، بعد اقتحام مخيم بلاطة إلى الشرق من مدينة نابلس.

واقتحمت قوة إسرائيلية، برفقة عشرات الجنود، منازل المواطنين في مخيم جنين وفتشتها، واعتقلت كلاً من: علي العامر وعمران الصقر وعلي الفايد.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطن عبد الرحمن حجاوي، والأسير المحرر عبد الله ولويل، والأسير المحرر قاسم صوي، بعد أشهر قليلة من الإفراج عنه، وهو شقيق لشهيدين.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس، قبل أن تندلع مواجهات، أدت إلى إصابة 14 مواطناً بالاختناق، جراء استنشاق الغاز السام، كما اقتحمت آليات الاحتلال أيضاً، بلدة تياسير المجاورة.

وشهدت مدينة القدس المحتلة، حملة اعتقالات كبيرة، تركزت في مخيم شعفاط، عُرف منهم كل من: فادي كشور، وحسام يغمور، وحمزة جردات، ومعتز جردات، وحميدو عثمان، ومحمود عثمان، وبراء سياعرة، وأبو يزن سياعرة، وياسين طه.

وتواصل قوات الاحتلال، عمليات دهم وتفتيش يومية بمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، لاعتقال وإرهاب المواطنين وتخريب محتويات منازلهم.

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