تدهور صحة شيخ الأسرى "فؤاد الشوبكي"
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الحالة الصحية للأسير فؤاد الشوبكي، تدهورت بعد إصابته بفيروس (كورونا).
وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت): إن حالة الشوبكي البالغ من العمر (82 عامًا) والمصاب بفيروس (كورونا) تدهورت، مشددة على أنه يعاني من أعراض صعبة، خاصة أنه مريض بالسرطان.
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الحالة الصحية للأسير فؤاد الشوبكي، تدهورت بعد إصابته بفيروس (كورونا).
وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت): إن حالة الشوبكي البالغ من العمر (82 عامًا) والمصاب بفيروس (كورونا) تدهورت، مشددة على أنه يعاني من أعراض صعبة، خاصة أنه مريض بالسرطان.
التعليقات