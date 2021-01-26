تدهور صحة شيخ الأسرى "فؤاد الشوبكي"

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الحالة الصحية للأسير فؤاد الشوبكي، تدهورت بعد إصابته بفيروس (كورونا).



وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت): إن حالة الشوبكي البالغ من العمر (82 عامًا) والمصاب بفيروس (كورونا) تدهورت، مشددة على أنه يعاني من أعراض صعبة، خاصة أنه مريض بالسرطان.