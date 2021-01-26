نتنياهو يضغط على الملك السادس لزيارة إسرائيل

ارشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت): إن مسؤولين مقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أكدوا أن الأخير يجري اتصالات مع قصر الملك في المغرب؛ لتنسيق زيارة للملك محمد السادس إلى إسرائيل.



وأكدت الصحيفة، أنه في الأسابيع المقبلة، يضغط نتنياهو لإجراء الزيارة، ويعتبرها "بطاقة" مهمة في حملته الانتخابية.



وفي نهاية العام الماضي، أعلن عن اتفاق بشأن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمغرب، لتنضم المملكة إلى دول عربية، اتخذت خطوات مماثلة خلال الفترة الأخيرة.



وآنذاك، قال البيت الأبيض: إن ترامب والعاهل المغربي محمد السادس، اتفقا على أن "تستأنف المملكة علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، فضلاً عن تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين، بما يدعم الاستقرار في المنطقة".