طوباس: الاحتلال يصيب شاباً بقنبلة غاز في الرأس وآخرين بالاختناق خلال المواجهات

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب شاب، بعد منتصف الليلة الماضية، بقنبلة غاز في الرأس، وآخرون بحالات اختناق، في المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال مدينة طوباس.



وأفادت وكالة (وفا)، بأن شاباً، أصيب بشكل مباشر بقنبلة غاز في الرأس، خلال المواجهات التي أعقبت عملية اقتحام المدينة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما أصيب 12 آخرون بحالات اختناق، وتمت معالجتهم ميدانياً.