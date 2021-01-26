العسيلي: قريباً إطلاق عطاء إنشاء المركز التراثي لتمكين المرأة والشباب



يذكر، أن مركزاً تراثياً، سيتم تشييده في مدينة رام الله بمساحة إجمالية تبلغ 1850 متراً مربعاً، وافتتاح آخر في مدينة غزة، يهدف إلى دعم النساء وصغار منظمي المشاريع في الصناعات الإبداعية والثقافية؛ لتعزيز القدرة التنافسية للإنتاج، مع تصاميم إبداعية مستمدة من التراث الفلسطيني، للتنافس بالأسواق المحلية والدولية.



رام الله - دنيا الوطنقال وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، والسفير الهندي لدى دولة فلسطين، سونيل كومار، أمس الاثنين، خلال لقاء عقد بمقر وزارة الاقتصاد بمدينة رام الله: إنه قبل نهاية الأسبوع الجاري، سيتم إطلاق عطاء إنشاء المركز التراثي لتمكين المرأة والشباب، بتكلفة قدرها 5 ملايين دولار، بتمويل الحكومة الهندية.