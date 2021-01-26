شؤون فلسطينية

عباس زكي: الصين تمثل نموذجاً دولياً في مكافحة الفساد على مستوى العالم

عباس زكي: الصين تمثل نموذجاً دولياً في مكافحة الفساد على مستوى العالم
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر عباس زكي، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، مفوض العلاقات مع الدول العربية والصين الشعبية، أن إجراءات الصين في مكافحة الفساد تعد نموذجاً. 

وقال زكي، مقابلة مع وكالة أنباء (شينخوا) مؤخراً، إن الصين قدمت نموذجاً في مكافحة الفساد والنهوض الاقتصادي، مشيراً إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الصين في إطار الحملة على الفساد تعتبر صائبة، وأثمرت بنتائج قوية للصين وشعبها. 

وذكر زكي، أن الصين، صممت على إنهاء كافة أشكال وأنواع الفساد، التي تشكل عوائق أمام التطور الاقتصادي الصيني، لأنه ببساطة لا يمكن أن يكون هناك تطور اقتصادي في حال استشرى الفساد في الدولة. 

وكانت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، قد طرحت قاعدتها المكونة من ثماني نقاط، لتحسين أسلوب عمل الحكومة من خلال الحد من الإسراف والبيروقراطية، وجرى إدخال عدد من إجراءات مكافحة الكسب غير المشروع والإسراف على المستويين المركزي والمحلي، والتي تغطي مجالات مثل السفر والمركبات الحكومية والعشاء الرسمي والامتيازات الخاصة. 

وأشاد زكي بالدور البارز، الذي لعبه الحزب الشيوعي الصيني في هذا الجانب، مشيراً إلى أن الحزب أظهر إرادته الراسخة لمواصلة مكافحة الفساد، وضمان الحكم النظيف. 

وأضاف: أن "الحزب الشيوعي الصيني، يتميز بجهوده الجماعية التي تنتهج التخطيط الاستراتيجي، ويتقدم ويتطور بثبات مستمر". 

وأكد زكي أن محاربة الفساد، تؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد "فكلما تمت مقاومة الفساد ومحاسبة الفاسدين، كلما زادت عوائد خزينة الدولة، وبالتالي زيادة الاستثمار في المشاريع الاقتصادية أكثر، وخلق فرص عمل أكثر". 

ورأى أن تقدم الصين في مجال مكافحة الفساد، عزز العمل لديها بشكل أساسي، واعتبر زكي أن الصين اليوم، تعبر عن روح الحضارة العظيمة في العالم، حيث أظهرت قدرات الصينيين على مواجهة تحديات، كما حدث في المواجهة مع (كوفيد- 19)، وأيضاً مساعدتها الإنسانية للعديد من الدول على وجه الكرة الأرضية. 

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