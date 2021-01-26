دولي

إصابات (كورونا) تتخطى حاجز الـ 100 مليون حول العالم

إصابات (كورونا) تتخطى حاجز الـ 100 مليون حول العالم
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية، المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات، جراء الإصابة بالفيروس، بلغ نحو 2 مليون و150 ألف وفاة، فيما تخطت حصيلة المصابين حاجز الـ 100 مليون بـ 287 ألف إصابة، تعافى منهم ما يقارب من 72 مليوناً و316 ألف مريض.

وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 219 دولة وإقليماً ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الاثنين، شبه استقرار في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، مقارنة باليوم الذي سبقه، وسُجلت 449 ألف و73 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 9,597 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس، التي سجلت الاثنين أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا (1,897 وفاة)، والبرازيل (631 وفاة)، وألمانيا (625 وفيات)، وبريطانيا (592 وفاة)، المكسيك (530 وفاة).

وأوضحت البيانات، أن الدول الخمس، التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة عالمياً، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (152,244 إصابة)، واسبانيا (38,682 إصابة)، والبرازيل (28,364 إصابة)، وبريطانيا (22,195 إصابة)، وروسيا (19,290 إصابة).

ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي، وأوضحت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الثلاثاء الأكثر تأثراً جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (431,392 وفاة)، والبرازيل (217,712 وفاة)، والهند (153,624 وفاة)، والمكسيك (150,273 وفاة)، وبريطانيا (98,531 وفاة).

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثراً عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (25,861,597 إصابة)، والهند (10,677,710 إصابات)، والبرازيل (8,872,964 إصابة)، وروسيا (3,738,690 إصابة)، وبريطانيا (3,669,658 إصابة).

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