الشيخ: الرئيس يتخذ سلسلة قرارات تجاه موظفي قطاع غزة كانت عالقة منذ سنوات

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رام الله - دنيا الوطن

قال حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح): "إن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يتخذ سلسلة قرارات تجاه موظفي قطاع غزة، كانت عالقة منذ سنوات طويلة".



وأشار الشيخ في تغريدة له على موقع (تويتر)، صباح اليوم الثلاثاء، إلى أن هذه القرارات، تهدف الى خلق مناخ وطني إيجابي، يمهد لمرحلة جديدة في أعقاب التفاهمات الوطنية، وتمهيداً لإجراء العملية الديمقراطية الفلسطينية في أجواء مريحة.