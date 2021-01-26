مزارعون يطردون مستوطنين اقتحموا أرضهم في المعصرة جنوب بيت لحم

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

تصدى مزارعون في قرية المعصرة جنوب بيت لحم، اليوم الثلاثاء، لمجموعة من المستوطنين، اقتحموا أرضهم، وقاموا بطردهم.



وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، إن المواطنين، تصدوا لمستوطنين، كانوا يقومون برعي الأغنام في أرضهم الزراعية بمنطقة شعب سلطان الواقعة بين المعصرة ووادي رحال، وتم طردهم.



وأشار بريجية إلى أن المستوطنين، خلفوا خراباً ودماراً في المزروعات، مشيراً إلى أن هناك تصعيداً من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال بحق المواطنين وممتلكاتهم في مناطق مختلفة من محافظة بيت لحم.