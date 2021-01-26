مواجهات في طوباس وتياسير واعتقال شاب من مخيم بلاطة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصيب عدد من المواطنين، خلال مواجهات اندلعت في مدينة طوباس، بعد اقتحامها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، سمع خلالها أصوات كثيفة للرصاص وقنابل الغاز والصوت.



وافادت مصادر محلية، أن 14 إصابة بالاختناق، سجلت في المدينة، ببنها إصابات نقلت للمشفى.



واقتحمت آليات الاحتلال، أيضاً بلدة تياسير المجاورة، والتي تم نصب حاجز على مدخلها.



كما اقتحمت دوريات الاحتلال مدينة البيرة، وتمركزت في المنطقة المقابلة لمستوطنة (بسيجوت).



واعتقل الاحتلال الشاب محمد عبد الكريم حشاش، من مخيم بلاطة شرقي نابلس، بعد تحطيم مدخل المنزل، والعبث بمحتوياته.



يشار إلى أن شقيقه إسلام، يقبع بالاسر ومحكوم أربع سنوات ونصف.