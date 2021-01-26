مداهمات واعتقالات في مخيم جنين
رام الله - دنيا الوطن
داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مخيم جنين، واعتقلت شابين، فيما اندلعت مواجهات مع الشبان.
وقالت مصادر محلية: إن وحدة خاصة مدعومة بعشرات الجنود، اقتحمت منازل وفتشتها، واعتقلت كلاً من: علي العامر وعمران الصقر، قبل أن تنسحب من المخيم.
وأشارت إلى أن الشبان، رشقوا الجنود بالحجارة، حيث دارت مواجهات، حتى انسحاب الجنود في وقت مبكر من صباح اليوم.
داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مخيم جنين، واعتقلت شابين، فيما اندلعت مواجهات مع الشبان.
وقالت مصادر محلية: إن وحدة خاصة مدعومة بعشرات الجنود، اقتحمت منازل وفتشتها، واعتقلت كلاً من: علي العامر وعمران الصقر، قبل أن تنسحب من المخيم.
وأشارت إلى أن الشبان، رشقوا الجنود بالحجارة، حيث دارت مواجهات، حتى انسحاب الجنود في وقت مبكر من صباح اليوم.
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