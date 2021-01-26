مداهمات واعتقالات في مخيم جنين

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رام الله - دنيا الوطن

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مخيم جنين، واعتقلت شابين، فيما اندلعت مواجهات مع الشبان.



وقالت مصادر محلية: إن وحدة خاصة مدعومة بعشرات الجنود، اقتحمت منازل وفتشتها، واعتقلت كلاً من: علي العامر وعمران الصقر، قبل أن تنسحب من المخيم.



وأشارت إلى أن الشبان، رشقوا الجنود بالحجارة، حيث دارت مواجهات، حتى انسحاب الجنود في وقت مبكر من صباح اليوم.