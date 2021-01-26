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للمرة الأولى.. وزير المخابرات الإسرائيلي يزور السودان

للمرة الأولى.. وزير المخابرات الإسرائيلي يزور السودان
رام الله - دنيا الوطن
زار وفد رسمي إسرائيلي برئاسة وزير المخابرات إيلي كوهين السودان للمرة الأولى لبحث المضي قدما في اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر لإبرام اتفاق سلام.

وقال كوهين في بيان بعد العودة إلى إسرائيل، "لدي ثقة أن هذه الزيارة تضع الأسس للعديد من أوجه التعاون المهمة التي ستساعد كلا من إسرائيل والسودان وستدعم كذلك الاستقرار الأمني في المنطقة".

وقال كوهين، أول وزير إسرائيلي يقوم بزيارة من هذا القبيل، إنه التقى بقادة السودان من بينهم رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح برهان ومع وزير الدفاع ياسين ابراهيم وإن وفده بحث مع مستضيفيه مجموعة من القضايا الدبلوماسية والأمنية وكذلك إمكان التعاون الاقتصادي.

وذكر البيان الإسرائيلي أن الجانبين اتفقا على أن يزور وفد سوداني إسرائيل.

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