دولي

مجلس النواب الأمريكي يُسلم لائحة اتهام ترامب إلى مجلس الشيوخ

مجلس النواب الأمريكي يُسلم لائحة اتهام ترامب إلى مجلس الشيوخ
رام الله - دنيا الوطن
سلم مجلس النواب الأمريكي، لائحة الاتهام، التي يواجهها الرئيس السابق دونالد ترامب، إلى مجلس الشيوخ من أجل محاكمته في اتهامات بالتحريض على الهجوم الدامي على مبنى الكونجرس، (الكابيتول)، في السادس من كانون الثاني/ يناير.

وشارك كاتب المجلس وأعضاؤه التسعة، الذين سيتولون دور الادعاء في مساءلة ترامب، في تسليم اللائحة يدوياً عبر (الكابيتول) من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ.

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