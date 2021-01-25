شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل مواطناَ على (معبر بيت حانون/ إيرز)

الاحتلال يعتقل مواطناَ على (معبر بيت حانون/ إيرز)
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، مواطناً على (معبر بيت حانون) شمال قطاع غزة، أثناء مرافقته لابنته المريضة.

وقال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة: إن قوات الاحتلال، اعتقلت المواطن ولاء محمد مصطفى الرفاعي، أثناء مرافقته ابنته المريضة، على (معبر بيت حانون/ إيرز) متوجهاً إلى إحدى المستشفيات في المحافظات الشمالية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وحسب فروانة، فإن اعتقال الرفاعي، يعتبر حالة الاعتقال الأولى على المعبر منذ مطلع العام الجاري، فيما تم اعتقال (10) مواطنين من قطاع غزة، عبر المعبر المذكور، خلال العام الماضي، كما أجبرت سلطات الاحتلال، الكثير من المواطنين، ممن تنقلوا عبر الحاجز إلى الانتظار طويلاً والاحتجاز لساعات أو الاستجواب والضغط عليهم، ومحاولة ابتزازهم قبل السماح لهم بالمرور.

واعتبر فروانة، أن استمرار اعتقال المواطنين الغزيين عبر (معبر بيت حانون) يؤكد أن سلطات الاحتلال، ماضية في نهجها، بجعل المعبر "مصيدة" لاعتقال المواطنين، ومكاناً للضغط عليهم ومحاولة ابتزازهم، دون مراعاة لاحتياجاتهم الإنسانية.

أخبار ذات صلة

الرجوب: نريد تشكيل مجلس وطني يضم الكل الفلسطيني.. وفتح ستخوض الانتخابات التشريعية كقائمة واحدة

الرجوب: نريد تشكيل مجلس وطني يضم الكل الفلسطيني.. وفتح ستخوض الانتخابات التشريعية كقائمة واحدة

الاحتلال يعتقل مسناً وفتاة من &#34;خشم الدرج&#34; جنوب الخليل

الاحتلال يعتقل مسناً وفتاة من "خشم الدرج" جنوب الخليل

القضاء يُصدر تقريره السنوي لأبرز إنجازاته خلال العام المنصرم 2020

القضاء يُصدر تقريره السنوي لأبرز إنجازاته خلال العام المنصرم 2020

الخارجية: إصابة طبيب فلسطيني في إسبانيا بفيروس (كورونا)

الخارجية: إصابة طبيب فلسطيني في إسبانيا بفيروس (كورونا)

نقابة الصحفيين تدعو للمشاركة الواسعة وتكثيف التغطية لفعاليات نقابة المحامين الاحتجاجية

نقابة الصحفيين تدعو للمشاركة الواسعة وتكثيف التغطية لفعاليات نقابة المحامين الاحتجاجية

مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال جنوب جنين

مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال جنوب جنين

رئيس هيئة مكافحة الفساد: نعمل على تعزيز الشراكة مع المؤسسات لتعزيز النزاهة

رئيس هيئة مكافحة الفساد: نعمل على تعزيز الشراكة مع المؤسسات لتعزيز النزاهة

القدس: الاحتلال يُجبر أهالي قرية الجيب على إزالة مسجد أسسوه في (كرفان)

القدس: الاحتلال يُجبر أهالي قرية الجيب على إزالة مسجد أسسوه في (كرفان)

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل مواطناَ على (معبر بيت حانون/ إيرز)

الاحتلال يعتقل مواطناَ على (معبر بيت حانون/ إيرز)

الاحتلال يعتقل مسناً وفتاة من &#34;خشم الدرج&#34; جنوب الخليل

الاحتلال يعتقل مسناً وفتاة من "خشم الدرج" جنوب الخليل

القضاء يُصدر تقريره السنوي لأبرز إنجازاته خلال العام المنصرم 2020

القضاء يُصدر تقريره السنوي لأبرز إنجازاته خلال العام المنصرم 2020

نقابة الصحفيين تدعو للمشاركة الواسعة وتكثيف التغطية لفعاليات نقابة المحامين الاحتجاجية

نقابة الصحفيين تدعو للمشاركة الواسعة وتكثيف التغطية لفعاليات نقابة المحامين الاحتجاجية

مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال جنوب جنين

مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال جنوب جنين

رئيس هيئة مكافحة الفساد: نعمل على تعزيز الشراكة مع المؤسسات لتعزيز النزاهة

رئيس هيئة مكافحة الفساد: نعمل على تعزيز الشراكة مع المؤسسات لتعزيز النزاهة

القدس: الاحتلال يُجبر أهالي قرية الجيب على إزالة مسجد أسسوه في (كرفان)

القدس: الاحتلال يُجبر أهالي قرية الجيب على إزالة مسجد أسسوه في (كرفان)

الاحتلال يخطر بهدم مجلس قروي وعيادة صحية وإزالة 12 خيمة سكنية بالخليل

الاحتلال يخطر بهدم مجلس قروي وعيادة صحية وإزالة 12 خيمة سكنية بالخليل

منوعات

لبلبة &#34;أحضان عادل إمام منعتني الزواج من شخص أحبّني جدًا&#34;

لبلبة "أحضان عادل إمام منعتني الزواج من شخص أحبّني جدًا"

&#34;الأبوة مش سوشيال ميديا&#34;.. طليقة خالد عليش تفضحه على الملأ

"الأبوة مش سوشيال ميديا".. طليقة خالد عليش تفضحه على الملأ

شاهد: جومانا مراد&#34; افتعلت الأزمات مع زوجي عشان ميكونش اسمي مطلقة&#34;

شاهد: جومانا مراد" افتعلت الأزمات مع زوجي عشان ميكونش اسمي مطلقة"

هل تزوجت سعاد حسني بعبد الحليم حافظ ؟

هل تزوجت سعاد حسني بعبد الحليم حافظ ؟

شاهد: ابنة محمد رمضان تخطف الأنظار في أغنيته الجديدة

شاهد: ابنة محمد رمضان تخطف الأنظار في أغنيته الجديدة

شاهد: تامر حسني &#34;طريق النجاح يبدأ من حب يكسر قلبك&#34;

شاهد: تامر حسني "طريق النجاح يبدأ من حب يكسر قلبك"

شاهد: حكيم &#34;والدي أشهر السلاح في وجهي 3 مرات بسبب الغنا&#34;

شاهد: حكيم "والدي أشهر السلاح في وجهي 3 مرات بسبب الغنا"

روان بن حسين تطارد زوجها وتعتدي عليه بالضرب.. ومي العيدان تعلق

روان بن حسين تطارد زوجها وتعتدي عليه بالضرب.. ومي العيدان تعلق

شاهد: مي العيدان تفتح النار على علي يوسف &#34;يا مغني المطاعم&#34;

شاهد: مي العيدان تفتح النار على علي يوسف "يا مغني المطاعم"

مجدداً.. ياسمين عبد العزيز تكيد ريهام حجاج.. فما السبب ؟

مجدداً.. ياسمين عبد العزيز تكيد ريهام حجاج.. فما السبب ؟

عربي

قيس سعيّد: التعديل الوزاري لم يحترم الدستور

قيس سعيّد: التعديل الوزاري لم يحترم الدستور

الصحة الأردنية: تسجيل 15 وفاة و845 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 15 وفاة و845 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

وزيرة الصحة المصرية تكشف لأول مرة تفاصيل وفاة عبلة الكحلاوي

وزيرة الصحة المصرية تكشف لأول مرة تفاصيل وفاة عبلة الكحلاوي

البحرين توافق على استخدام لقاح ثالث مضاد لـ(كورونا)

البحرين توافق على استخدام لقاح ثالث مضاد لـ(كورونا)