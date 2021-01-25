الاحتلال يعتقل مسناً وفتاة من "خشم الدرج" جنوب الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، مسناً وفتاة من قرية "خشم الدرج" ببلدة يطا جنوب محافظة الخليل.



وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال، اعتقلت المسن محمد داود الهذالين، وفتاة من قرية خشم الدرج شرق يطا، واقتادتهما إلى جهة مجهولة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



ويواجه سكان قرية خشم الدرج، المقدر عددهم بنحو 1200 مواطن، ظروفاً بالغة الصعوبة، بسبب اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين عليهم، وعلى ممتلكاتهم ومزروعاتهم ومواشيهم.





رام الله - دنيا الوطن