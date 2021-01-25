الخارجية: إصابة طبيب فلسطيني في إسبانيا بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، إصابة طبيب فلسطيني في إسبانيا بفيروس (كورونا).



وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى إسبانيا، وفقاً للتقرير اليومي الصادر عن الوزارة، بتسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية لطبيب فلسطيني، ليرتفع عدد الإصابات إلى 41 إصابة، فيما سجلت 5 حالات وفاة سابقة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأوضحت الوزارة، أن عدد الإصابات في صفوف جالياتنا بفيروس (كورونا) ارتفع إلى 9308 إصابات، فيما بلغ عدد الوفيات 361 حالة وفاة، منذ بدء انتشار الوباء.