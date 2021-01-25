شؤون فلسطينية

مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال جنوب جنين

مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال جنوب جنين
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت اليوم الاثنين، مواجهات بين الشبان، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت المنطقة الجنوبية لبلدة صانور، وموقع "ترسلة" جنوب جنين.

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال، أطلقت قنابل الصوت، والغاز تجاه المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وكثفت قوات الاحتلال، من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات: صانور، ومسلية، والجديدة، وميثلون جنوب جنين.

وخلال الفترة الماضية، سلمت قوات الاحتلال العديد من المواطنين في بلدات محافظة جنين، إخطارات بهدم منازل ومنشآت، بحجة عدم الترخيص ومناطق أثرية.

ويحيط بجنين، تسع مستوطنات هي: (جانيم، وقديم، ومابودوتان، وجانيت، وشاكيد، وحنانيت، وريحان، وتل منشة، وحرميش) ثلاث من هذه المستوطنات، تم إخلاؤها عام 2005.

وقد توزعت هذه المستوطنات بشكل أحزمة تحيط بالمدينة والتجمعات السكانية، كي تخنق مجالات توسعها؛ ولتقطيع التواصل الجغرافي والسكاني، وتسهيل السيطرة على السكان؛ إضافة إلى مصادرة أكبر قدر ممكن من الأراضي، وعزلها بالأسلاك الشائكة، وتوطين آلاف المستوطنين.

وتحتل المستوطنات مساحة إجمالية قدرها حوالي 2942 دونمًا من أراضي محافظة جنين.

وكانت المستوطنات الإسرائيلية في محافظة جنين، تتوزع توزيعاً جغرافياً، وتغطي كل المراكز العمرانية الفلسطينية في جنين ومحافظتي طولكرم ونابلس.

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