شؤون فلسطينية

القدس: الاحتلال يُجبر أهالي قرية الجيب على إزالة مسجد أسسوه في (كرفان)

القدس: الاحتلال يُجبر أهالي قرية الجيب على إزالة مسجد أسسوه في (كرفان)
رام الله - دنيا الوطن
أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أهالي قرية الجيب شمال غرب القدس، على إزالة مسجد صغير، كانوا قد أسسوه في (كرفان) قبل أيام.

وأفادت مصادر محلية، أن قوة من جيش الاحتلال، اقتحمت المنطقة المقام فيها المسجد، وهو عبارة عن عربة متنقلة (كرفان)، وأجبرت أهالي البلدة على إزالته.

وتتعرض قرية الجيب لحصارٍ شديد، ومضايقات كبيرة من أجل السيطرة عليها، باعتبارها موقعاً استراتيجياً مهماً.

ويُحاول الاحتلال الضغط على سكان القرية؛ للهجرة منها بعد إحاطتها بالمستعمرات من كل الجوانب، وإغلاقها بالجدار التوسعي العنصري.

وكانت مساحة القرية تزيد عن (9000) دونم، صودر منها ما يقارب من (4500) دونم لصالح مستوطنة (جفعات زئيف)، وشوارع مارة منها مثل شارع القدس تل أبيب، وشارع شريان الحياة من قرى شمال غرب القدس، ماراً من خلالها.

وصادر الاحتلال ما يزيد عن 400 دونم لصالح جدار الفصل العنصري ومستوطنة (جبعون) التي تقع على أراضي القرية.

ويحتاج الوصول لآلاف الدونمات الزراعية، تصريحات صادرة عن جيش الاحتلال؛ للمرور عن الحواجز العسكرية، والوصول للأراضي الزراعية خلف الجدار.

وأقامت قوات الاحتلال على مدخل القرية حاجزاً عسكرياً، يفصل بين مدينة القدس وقرى شمال غربها، وبمجرد إغلاقه فإنه يشكّل عبئاً اقتصادياً وزراعياً وصحياً على سكان القرية.

ويشكل إغلاق الحاجز ومنع المزارعين المتكرر من الوصول لأراضيهم، خطراً يتهدد موسم قطف الزيتون، ويشكّل خسارة اقتصادية كبيرة لمزارعي البلدة، حيث تعتمد القرية في اقتصادها الرئيسي على الزراعة.

وإلى جانب ذلك، يعاني مزارعو القرية من صعوبة التسويق لمدينة القدس، وتعتبر من أكثر المعوقات في تسويق المنتجات، بسبب الحواجز العسكرية، وسياسات الاحتلال التنكيلية بالقرية.

ويشار إلى أن جدار الفصل العنصري، الذي شرع ببنائه في العام 2002، أحاط بالمنطقة الغربية من قرى شمال غرب القدس، ما تسبّب بظهور ثلاثة معازل سكانية فلسطينية، جرى ربطها بنفق طوله ثلاثة كيلومترات، تحت الشارع الرئيسي للقدس- يافا، والمعروف إسرائيلياً بشارع رقم 443.

وأدى الجدار الفاصل إلى قطع العديد من القرى هناك، وتمزيق النسيج الاجتماعي في القرى، التي تضمّها تلك المعازل.

أخبار ذات صلة

الرجوب: بعض المشاكل يتم حلها قبل الحوار الوطني.. وفتح ستخوض الانتخابات كقائمة واحدة موحدة

الرجوب: بعض المشاكل يتم حلها قبل الحوار الوطني.. وفتح ستخوض الانتخابات كقائمة واحدة موحدة

الاحتلال يعتقل مسناً وفتاة من &#34;خشم الدرج&#34; جنوب الخليل

الاحتلال يعتقل مسناً وفتاة من "خشم الدرج" جنوب الخليل

القضاء يُصدر تقريره السنوي لأبرز إنجازاته خلال العام المنصرم 2020

القضاء يُصدر تقريره السنوي لأبرز إنجازاته خلال العام المنصرم 2020

الخارجية: إصابة طبيب فلسطيني في إسبانيا بفيروس (كورونا)

الخارجية: إصابة طبيب فلسطيني في إسبانيا بفيروس (كورونا)

نقابة الصحفيين تدعو للمشاركة الواسعة وتكثيف التغطية لفعاليات نقابة المحامين الاحتجاجية

نقابة الصحفيين تدعو للمشاركة الواسعة وتكثيف التغطية لفعاليات نقابة المحامين الاحتجاجية

مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال جنوب جنين

مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال جنوب جنين

رئيس هيئة مكافحة الفساد: نعمل على تعزيز الشراكة مع المؤسسات لتعزيز النزاهة

رئيس هيئة مكافحة الفساد: نعمل على تعزيز الشراكة مع المؤسسات لتعزيز النزاهة

اشتية يبلغ وزير المالية بتحضير القضايا المتعلقة برواتب غزة للبدء بمعالجتها كافة

اشتية يبلغ وزير المالية بتحضير القضايا المتعلقة برواتب غزة للبدء بمعالجتها كافة

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل مسناً وفتاة من &#34;خشم الدرج&#34; جنوب الخليل

الاحتلال يعتقل مسناً وفتاة من "خشم الدرج" جنوب الخليل

القضاء يُصدر تقريره السنوي لأبرز إنجازاته خلال العام المنصرم 2020

القضاء يُصدر تقريره السنوي لأبرز إنجازاته خلال العام المنصرم 2020

نقابة الصحفيين تدعو للمشاركة الواسعة وتكثيف التغطية لفعاليات نقابة المحامين الاحتجاجية

نقابة الصحفيين تدعو للمشاركة الواسعة وتكثيف التغطية لفعاليات نقابة المحامين الاحتجاجية

مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال جنوب جنين

مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال جنوب جنين

رئيس هيئة مكافحة الفساد: نعمل على تعزيز الشراكة مع المؤسسات لتعزيز النزاهة

رئيس هيئة مكافحة الفساد: نعمل على تعزيز الشراكة مع المؤسسات لتعزيز النزاهة

القدس: الاحتلال يُجبر أهالي قرية الجيب على إزالة مسجد أسسوه في (كرفان)

القدس: الاحتلال يُجبر أهالي قرية الجيب على إزالة مسجد أسسوه في (كرفان)

الاحتلال يخطر بهدم مجلس قروي وعيادة صحية وإزالة 12 خيمة سكنية بالخليل

الاحتلال يخطر بهدم مجلس قروي وعيادة صحية وإزالة 12 خيمة سكنية بالخليل

محافظ القدس يدين مخطط تحويل قصر الحسيني لكنيس ومنع أعمال الترميم بالأقصى

محافظ القدس يدين مخطط تحويل قصر الحسيني لكنيس ومنع أعمال الترميم بالأقصى

منوعات

لبلبة &#34;أحضان عادل إمام منعتني الزواج من شخص أحبّني جدًا&#34;

لبلبة "أحضان عادل إمام منعتني الزواج من شخص أحبّني جدًا"

&#34;الأبوة مش سوشيال ميديا&#34;.. طليقة خالد عليش تفضحه على الملأ

"الأبوة مش سوشيال ميديا".. طليقة خالد عليش تفضحه على الملأ

شاهد: جومانا مراد&#34; افتعلت الأزمات مع زوجي عشان ميكونش اسمي مطلقة&#34;

شاهد: جومانا مراد" افتعلت الأزمات مع زوجي عشان ميكونش اسمي مطلقة"

هل تزوجت سعاد حسني بعبد الحليم حافظ ؟

هل تزوجت سعاد حسني بعبد الحليم حافظ ؟

شاهد: ابنة محمد رمضان تخطف الأنظار في أغنيته الجديدة

شاهد: ابنة محمد رمضان تخطف الأنظار في أغنيته الجديدة

شاهد: تامر حسني &#34;طريق النجاح يبدأ من حب يكسر قلبك&#34;

شاهد: تامر حسني "طريق النجاح يبدأ من حب يكسر قلبك"

شاهد: حكيم &#34;والدي أشهر السلاح في وجهي 3 مرات بسبب الغنا&#34;

شاهد: حكيم "والدي أشهر السلاح في وجهي 3 مرات بسبب الغنا"

روان بن حسين تطارد زوجها وتعتدي عليه بالضرب.. ومي العيدان تعلق

روان بن حسين تطارد زوجها وتعتدي عليه بالضرب.. ومي العيدان تعلق

شاهد: مي العيدان تفتح النار على علي يوسف &#34;يا مغني المطاعم&#34;

شاهد: مي العيدان تفتح النار على علي يوسف "يا مغني المطاعم"

مجدداً.. ياسمين عبد العزيز تكيد ريهام حجاج.. فما السبب ؟

مجدداً.. ياسمين عبد العزيز تكيد ريهام حجاج.. فما السبب ؟

عربي

قيس سعيّد: التعديل الوزاري لم يحترم الدستور

قيس سعيّد: التعديل الوزاري لم يحترم الدستور

الصحة الأردنية: تسجيل 15 وفاة و845 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 15 وفاة و845 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

وزيرة الصحة المصرية تكشف لأول مرة تفاصيل وفاة عبلة الكحلاوي

وزيرة الصحة المصرية تكشف لأول مرة تفاصيل وفاة عبلة الكحلاوي

البحرين توافق على استخدام لقاح ثالث مضاد لـ(كورونا)

البحرين توافق على استخدام لقاح ثالث مضاد لـ(كورونا)