اشتية يبلغ وزير المالية بتحضير القضايا المتعلقة برواتب غزة للبدء بمعالجتها كافة

خاص دنيا الوطن

علمت "دنيا الوطن"، من مصدر فلسطيني مطلع، أن رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، أبلغ وزير المالية، شكري بشارة، في جلسة مجلس الوزراء، صباح اليوم، وأعطاه التوجيهات اللازمة، بتحضير كل القضايا المتعلقة برواتب قطاع غزة، من أجل البدء بمعالجتها كافة.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن تعليمات رئيس الوزراء، استندت إلى قرار الرئيس محمود عباس، في اجتماع اللجنة المركزية لحركة (فتح)، أمس الأحد.وأوضح المصدر، أن الرئيس، سيستمع إلى تقرير حول هذا الموضوع، من أجل اتخاذ القرار المناسب لحل هذه القضايا.وكان المتحدث باسم حركة (فتح) بغزة، إياد نصر، أكد، في وقت سابق، بأن القرارات، التي ستتخذها اللجنة المركزية للحركة، بشأن قطاع غزة، ستُنفذ فوراً.وأضاف في تصريحات لـ "دنيا الوطن": بأن جهات قيادية موثوقة، أكدت بأن الرئيس محمود عباس، سيقرر حل جميع القضايا العالقة، والتي لها علاقة بقطاع غزة، الليلة، خلال اجتماع اللجنة المركزية.وتابع: بأن القضايا هي: موضوع التقاعد المالي، ورواتب الموظفين في القطاع، وتفريغات 2005.من جانبه، أكد الدكتور عبد الله عبد الله، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن ملف الموظفين، من المتوقع حله قبل لقاء القاهرة، لافتا إلى أن هناك قراراً بحله، ولكن المشكلة كانت متمثلة في توفير السيولة.وقال، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "توفرت لدينا سيولة وتم سداد مستحقات الموظفين في الشهرين الماضيين، بالإضافة إلى أن هناك أزمة (كورونا)، حيث كنا متوقعين أن تصل لنا مساعدات للقاح (كورونا)، ولكن لم تأت، فاضطرت الحكومة لشراء هذا اللقاح، حيث إن حياة المواطنين أولوية".وأضاف عبد الله: "إذا توفرت السيولة، سيتم حل ملف رواتب الموظفين، ولكن إذا تأخر حل هذا الملف، سيكون على جدول أعمال حكومة الوحدة الوطنية، التي ستفرزها صناديق الاقتراع".