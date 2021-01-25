الاحتلال يخطر بهدم مجلس قروي وعيادة صحية وإزالة 12 خيمة سكنية بالخليل

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بهدم مجلس قروي زنوتا شرق بلدة الظاهرية جنوب الخليل، وبهدم عيادتها الصحية، وإزالة 12 خيمة سكنية.





وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، داهمت قرية زنوتا قرب مستوطنة (شمعة) المقامة على أراضي المواطنين، جنوب الخليل، وأخطرت بهدم مجلسها القروي وعيادتها الصحية، وأخطرت 12 مواطناً من عائلات البطاط، وسمامرة، والطل، بإزالة خيامهم ومساكنهم التي يقطنونها برفقة عائلاتهم، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.





وكانت قوات الاحتلال، قد أخطرت قبل 40 يوماً، 12 مواطناً من عائلات البطاط، وسمامرة، والطل وخضيرات، والجبارين، بإزالة خيامهم التي يقطنونها برفقة عائلاتهم، حيث يسكن خربة زنوتا، قرابة 150 شخصًا، ينتمون إلى 27 عائلة.

رام الله - دنيا الوطن