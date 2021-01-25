قيادي بفتح: هذا موعد لقاء الفصائل بالقاهرة..وتوقعات بحل ملف رواتب الموظفين قبل اللقاء الوطني

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

أكد الدكتور عبد الله عبد الله، عضو المجلس الثوري لحركة (فتح)، أن اللقاء الوطني للفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة، سيكون في نهاية الأسبوع الأول من شهر شباط/ فبراير 2021، لافتاً إلى أنه سيكون يوم 5 أو 6 من الشهر ذاته.



وقال عبد الله لـ "دنيا الوطن": "اللقاء الوطني، لن يكون مقتصراً على ملف الانتخابات الفلسطينية، وإنما سيناقش قضايا عديدة، حيث إن الانتخابات ستأخذ الحيز الأكبر، وآليات إنجاحها، والخيارات أمام العقبات التي قد تواجهنا خاصة في القدس".



وفي السياق، أكد عضو المجلس الثوري، أن ملف الموظفين، من المتوقع حله قبل لقاء القاهرة، لافتاً إلى أن هناك قراراً بحله، ولكن المشكلة كانت متمثلة في توفير السيولة.



وقال: "توفرت لدينا سيولة، وتم سداد مستحقات الموظفين في الشهرين الماضيين، بالإضافة إلى أن هناك أزمة (كورونا)، حيث كنا متوقعين أن تصل لنا مساعدات للقاح (كورونا)، ولكن لم تأت، فاضطرت الحكومة لشراء هذا اللقاح، حيث إن حياة المواطنين أولوية".



وأضاف عبد الله: "إذا توفرت السيولة، سيتم حل ملف رواتب الموظفين، ولكن إذا تأخر حل هذا الملف، سيكون على جدول أعمال حكومة الوحدة الوطنية، التي ستفرزها صناديق الاقتراع".