شؤون فلسطينية

المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي يتحدث لـ"دنيا الوطن" عن آليات الرقابة على الانتخابات الفلسطينية

المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي يتحدث لـ"دنيا الوطن" عن آليات الرقابة على الانتخابات الفلسطينية
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أكد شادي عثمان، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أنه تم استلام دعوة رسمية من لجنة الانتخابات المركزية، موجهة للاتحاد والبرلمان الأوروبي، لدعوة مراقبين أوروبيين؛ للإشراف على الانتخابات الفلسطينية، مثلما تم في الانتخابات السابقة.

وقال عثمان لـ"دنيا الوطن": "في العادة، يوفر الاتحاد الأوروبي، بعثات للرقابة على الانتخابات، تكون مكونة من أعضاء برلمان أوروبي، ودبلوماسيين داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تم استلام الرسالة، وتم إرسالها إلى بروكسل، وحالياً يتم دراسة الخطوة المقبلة".

وأضاف: "تتم الرقابة على الانتخابات بأكثر من مرحلة، الأولى: يتم إرسال بعثة أولية لدراسة الآليات الفنية والجوانب التقنية للانتخابات، وهذه البعثة تعد تقريراً حول ما يمكن القيام به، وكيف يتم العمل على موضوع توفير الرقابة".

وتابع عثمان: "المرحلة الثانية: دراسة الظروف الصعبة، فيما يتعلق بـ (كورونا)، والتحديات الكبيرة المتعلقة بالسفر، فلابد أن تكون الحدود مفتوحة لوصول المراقبين، بالإضافة إلى المعقيات الصحية، حيث يجب احترام كل التوصيات سواء من قبل منظمة الصحة العالمية أو التوصيات المحلية المتمثلة في وزارة الصحة الفلسطينية".

وأشار إلى أنه خلال الفترة المقبلة، سيكون هناك دراسة للموضوع، وبعدها يتم تحديد آلية الرقابة على الانتخابات، وكيف يمكن أن تتم، وحجم البعثة التي سيتم إرسالها.

وفيما يتعلق بالانتخابات بالقدس، أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أن هذا الموضوع متعلق بالاتفاقيات بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، لافتاً إلى أن موقف الاتحاد الأوروبي متمثل في أنه يجب تمكين كل الفلسطينيين في كل الأراضي الفلسطينية، من الترشح أو الإدلاء بأصواتهم.

وقال: "هذا الموضوع، يجب معالجته من قبل كل الأطراف التي لها علاقة، حيث إن هناك خطوات واتصالات سياسية تتم على مراحل، أولاً: يكون هناك إشعار من قبل السلطة للجانب الإسرائيلي، بنيتها إجراء الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية وبضمنها القدس الشرقية، ولاحقاً: فإن الاتحاد الأوروبي سواء في المواقف العلنية أو الاتصالات الثنائية، سيؤكد على المبدأ الأساسي بتمكين الكل الفلسطيني من المشاركة في العملية الديمقراطية".

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