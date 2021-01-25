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الإمارات تصدر بيانا جديدا بشأن افتتاح سفارتها في إسرائيل

الإمارات تصدر بيانا جديدا بشأن افتتاح سفارتها في إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت دولة الإمارات، اليوم الاثنين، بيانا حول افتتاح سفارتها في إسرائيل، مؤكدة أنها تقوم حالياً بالتنسيق مع تل أبيب بخصوص افتتاح سفارة دولة الإمارات لدى دولة إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها إنها "تقوم حاليا بالتنسيق مع نظيرتها الإسرائيلية بخصوص افتتاح سفارة دولة الإمارات لدى دولة إسرائيل"، وذلك حسب وكالة  الأنباء الإماراتية (وام).

وأضاف البيان أن "عملية فتح السفارة في الوقت الراهن تأثرت بالقيود الحالية المفروضة على الحركة في دولة إسرائيل للحد من انتشار جائحة كوفيد-19"، معربا عن أمله في أن "يتحسن الوضع وأن تكتمل عملية فتح السفارة قريبا، وذلك مع استمرار الجهود الإماراتية والإسرائيلية لقيادة أسرع حملات التطعيم في العالم".

وصادقت الحكومة الإماراتية، أمس الأحد، على إنشاء سفارة في تل أبيب، وذلك بعد اتفاق البلدين على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما برعاية أمريكية العام الماضي. وذكرت الحكومة الإماراتية، في بيان عبر موقع "تويتر" أن "مجلس الوزراء يصادق على إنشاء سفارة لدولة الإمارات في تل أبيب في دولة إسرائيل".

ووقعت الإمارات والبحرين اتفاقيتين مع إسرائيل في 15 أيلول/ سبتمبر الماضي، لتطبيع العلاقات. وأقيم حفل التوقيع على هذه الوثائق في البيت الأبيض، حيث تم التوصل إلى الاتفاقات بوساطة نشطة من الولايات المتحدة.

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