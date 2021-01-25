شؤون فلسطينية

الخارجية: الحصول على موافقات السفر للطلبة والمواطنين ورجال الاعمال الذين سجلوا مؤخراً

الخارجية: الحصول على موافقات السفر للطلبة والمواطنين ورجال الاعمال الذين سجلوا مؤخراً
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة، الحصول على الموافقات اللازمة للطلبة والمواطنين ورجال الأعمال الذين سجلوا للسفر الى كل من: اسطنبول، والدوحة، وفرانكفورت، ودبي، والقاهرة، والكويت، والرياض، ونيويورك وشيكاغو، في الفترة ما بين من 21/01/2021 الى 23/01/2021 عبر المنصة الالكترونية.

وأكدت الخارجية في بيان لها، اليوم الاثنين، أن على جميع الذين سجلوا لديها سابقا وتم إبلاغهم بحصولهم على الموافقات اللازمة، والذين سجلوا لديها عبر المنصة المباشرة بالحجز وشراء التذاكر على متن رحلات الملكية كما هو موضح في الجدول التالي، عبر نظام الحجز الالكتروني https://repat.rj.com/ او عبر وكيل سفرهم المحلي، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية. 

ونوهت الوزارة لجميع المواطنين الذين سجلوا لديها، للسفر الى الولايات المتحدة الأميركية، بان السلطات المعنية في الولايات المتحدة تشترط الا يتجاوز مدة فحص (كورونا) 72 ساعة من وصولهم الى أراضيها، داعية المواطنين إلى أخذ هذا التنويه بعين الاعتبار عند إجراء الفحص والحجز.

وأكدت لجميع المواطنين الذين سجلوا لديها للسفر الى الكويت والدوحة، والذين سجلوا لدينا سابقا للسفر الى الكويت والدوحة، وتم إبلاغهم بالحصول على الموافقات أن بإمكانهم الحجز وشراء التذاكر والسفر على متن اية رحلة  من رحلات الملكية المعلنة كما هو موضح بالجدول اعلاه.

ودعت الذين يحجزون ويشترون التذاكر إلى الالتزام بالوقت المحدد لإجراء فحص (كورونا)، والوقت المحدد للتواجد في المعابر(الاستراحة) حسب الجدول أعلاه، وضرورة ان يحتوي التقرير الخاص بالفحص على الساعة والوقت لأخذ العينة بحيث لا يتجاوز 48 ساعة من صعودهم الى الطائرة.

وأكدت الخارجية لجميع الذين يقومون بالحجز وشراء التذاكر بضرورة الدخول الى الرابط الالكتروني التالي، وتأكيد إجراء الحجز وفحص (كورونا) www.mofa.pna.ps/reservation، واستكمال الطلب بشكل كامل.

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