شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل مواطنة من قرية الولجة غرب بيت لحم

الاحتلال يعتقل مواطنة من قرية الولجة غرب بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين، مواطنة من قرية الولجة غرب محافظة بيت لحم.

وقال الناشط الشبابي إبراهيم عوض الله إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنة شيرين الأعرج (49 عاما) من أمام محكمة "الصلح" بالقدس المحتلة، حيث كانت استدعتها بعد عودتها إلى أرض الوطن عقب منع دخولها لمدة خمس سنوات، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

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