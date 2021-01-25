الهرفي يطلب من فرنسا دعم جهود الحكومة لتوفير اللقاح المضاد لفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

سلم سلمان الهرفي، سفير دولة فلسطين لدى جمهورية فرنسا، مدير إدارة شمال افريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو رسالة من وزير الشؤون الخارجية والمغتربين رياض المالكي لنظيره الفرنسي جان ايف لودريان تتضمن طلبا لدعم جهود الحكومة لتوفير اللقاح ضد فيروس (كورونا).



وقدم الهرفي، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين، عرضاً عاماً للأوضاع في فلسطين، خاصة الصحية الصعبة بسبب جائحة (كورونا) ومسؤولية الاحتلال الإسرائيلي عن تفاقم هذا الوضع، مطالباً فرنسا وأوروبا بالتدخل الفوري والعاجل بالضغط على الحكومة الإسرائيلية للقيام بالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال والسماح وتوفير الرعاية الطبية والصحية اللازمة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأثنى الهرفي على المواقف الفرنسية بشأن تواصل البناء الاستيطاني في أراضي دولة فلسطين المحتلة وإدانتها للاستيطان غير الشرعي والذي تحاول حكومة الاحتلال تسريعه لفرض حقائق جديدة على الأرض.



كما شكر الهرفي استعداد فرنسا للمساعدة في تنظيم ومراقبة الانتخابات، مؤكدا أن الانتخابات المزمعة جاءت لتلبي تطلعات الشعب الفلسطيني وتمسكه بتجربته الديمقراطية رغم العقبات الكثيرة.



بدوره جدد فارنو ترحيب بلاده بإجراء الانتخابات واستعدادها للمساهمة في إنجاحها، والتزامها بالتوصل إلى حل عادل وشامل للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وفق القرارات والمرجعيات الدولية المعتمدة القائمة على حل الدولتين.



كما أكد استعداد فرنسا للمساعدة في مجال توفير اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) للشعب الفلسطيني.