الصحة الأردنية: تسجيل 15 وفاة و845 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الاثنين، عن تسجيل 15 وفاة و845 حالة إصابة بفيروس (كورونا) المستجد.



وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (321,298) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (8176) حالة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وسجلت (15) حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4239) حالة.